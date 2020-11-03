В Воронеже на переходе улицы Плехановской иномарка сбила девушку

Водитель не затормозил перед регулируемым пешеходным переходом Фото: из архива "КП"

Очередной наезд на пешехода был зафиксирован полицейскими 2 ноября примерно в 22.10 часов. На улице Плехановской у дома №40 в Воронеже, по предварительным данным, водитель на «Киа Серато» сбил девушку. 26-летняя местная жительница в этот момент переходила дорогу. Об этом сообщили в ГУ МВД по Воронежской области 3 ноября.

Там уточнили, что 29-летний житель областного центра двигался по Плехановской со стороны Кольцовской, в направлении Донбасской. Девушку он сбил на регулируемом пешеходном переходе. Пострадавшую с различными травмами доставили в медицинское учреждение.

По факту полицией проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Всего за сутки в Воронежской области зарегистрировано 124 ДТП, из них 96 приходится на областной центр.