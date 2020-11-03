Коронавирус в Воронежской области 3 ноября: 302 человека заболели, 9 умерли

Самы большой пророст по умершим был 31 октября – 25 человек Фото: из архива "КП"

Новый антирекорд по заболевшим коронавирусом за минувшие сутки озвучил региональный оперштаб сегодня утром, 3 ноября. В Воронежской области заражение новой коронавирусной инфекцией диагностировали еще у 302 жителей.

Вчера, 2 ноября, преодолен был психологический барьер в 300 зараженных. COVID-19 обнаружили у 301 воронежца.

С учетом новых случаев с начала пандемии в области коронавирус методом ПЦР диагностировали уже у 25973 человек.

Есть трагические данные. В регионе от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались еще девять пациентов. Всего умерло 488 человек, у которых диагностировали ковид.

В то же время излечиться смогли 27127 жителей. В это число входят больные, у которых вирус обнаружили как методом ПЦР, так и по результатам компьютерной томографии легких.