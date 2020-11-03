Проверка не подтвердила факты вольерной охоты в Воронежской области

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

Департамент природных ресурсов и экологии не подтвердил факты вольерной охоты под Борисоглебском. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Воронежской области в понедельник, 2 ноября.

Ранее стало известно о двух крупных огороженных земельных участках в Борисоглебском районе, которые якобы используются для круглогодичной вольерной охоты. Специалисты департамента провели проверку.

Первый участок в 350 га в селе Тюковка находится в ведении «Воронежской региональной общественной организации охотников и рыболовов». Между структурой и ООО «Регион-Инвест» заключен договор о совместном ведении охотничьего хозяйства на нем. ООО «Регион-Инвест» выступает в качестве инвестора проекта.

Специалисты департамента осмотрели вольер, кормовые площадки и места водопоя. По информации организации охотников и рыболовов, охота там не проводилась и в ближайшие годы не планируется. Здесь проходят детские экскурсии. Пути миграции диких животных не пересекают территорию вольера. Подкормка диких животных осуществляется на специальных площадках, без присутствия работников.

Второй участок – площадью 140 га в селе Третьяки – находится в ведении ООО «Регион-Инвест». Сейчас он обустраивается. В результате проверки было установлено, что вольер не препятствует проходу диких животных к реке Хопер и озеру Прорва. Ограничений доступа населения к водным объектам также нет.

Что касается вырубки зеленых насаждений на территории лесного фонда, то Песковское участковое лесничество также не подтвердило факты. Случаи самовольной вырубки деревьев в районе вольеров села Третьяки были в 2019 году. По ним возбуждено уголовное дело.

– По информации департамента, анализ фактов и опросов сотрудников компаний показал, что между группой граждан, инициирующих жалобы, и предприятием есть напряженность в отношениях, – отметили в пресс-службе облправительства.

Ранее в «Воронежской региональной общественной организации охотников и рыболовов» были уволены ряд сотрудников, в том числе председатель Борисоглебской районной организации Алексей Мамонтов.