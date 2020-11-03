Под Воронежем суд приговорил к 16 годам колонии мужчину, до смерти забившего своего собутыльника

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Бутурлиновский районный суд вынес приговор 43-летнему местному жителю, который обвинялся сразу по нескольким статьям УК РФ – в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, применении оружия и убийстве. Об этом сообщили в суде 2 ноября.

Криминальная драма разыгралась в одном из домов Бутурлиновки в феврале 2020 года. Двое мужчин устроили попойку, в ходе которой сильно поссорились. Один из них, разозлившись, зверски избил своего собутыльника. Как установил суд, сначала в ход пошли кулаки, затем он повалил приятеля и стал отчаянно его пинать. А потом и вовсе молотил его различными предметами – шлангом с резьбовым наконечником, сковородой, кружкой. В итоге под руку ему попался топор, и он ударил собутыльника обухом по голове. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия), ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека) и ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Приговором суда мужчина признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет с отбыванием в исправительной колонии особого режима, в том числе с отбыванием первых 3 лет срока наказания в тюрьме, с ограничением свободы на срок 2 года.

Приговор суда не вступил в законную силу.