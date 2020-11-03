Воронежцы отметят 133-летие Самуила Маршака

3 ноября воронежцы отметят 133-летие нашего земляка Самуила Маршака. В полдень праздник в честь юбилея писателя начнется возле памятника Маршаку на ул. Карла Маркса, 76.

В программе расскажут об исторических фактах из жизни автора, актеры ТЮЗа прочитают любимые произведения Самуила Яковлевича. На сайте ТЮЗа и на YouTube можно будет посмотреть спектакль «Кошкин дом», поставленный по известной сказке Маршака (видео будет доступно в течение суток).

Также воронежцы увидят видеообращение внука писателя - Александра Эммануиловича Маршака.

Театр кукол в день рождения писателя представит онлайн-программу «Наш друг Самуил Маршак». Актеры театра расскажут о первой встрече с творчеством Маршака, создании спектакля «Плывет, плывет кораблик по имени Маршак» и встрече с семьей внука писателя. Во второй части программы зрителей ждут рассказы актеров и художника театра о спектакле «Сказка об умном глупом мышонке».

В Никитинской библиотеке пройдет книжно-иллюстративная выставка «Детский и взрослый мир глазами Маршака».

Воронежская областная детская библиотека сделает обзор наиболее интересных книг Маршака, находящихся в фонде библиотеки. Также запланирована книжно-иллюстративная выставка "Жили в квартире", посвященная творчеству Маршака, и онлайн-игра по биографии литератора.