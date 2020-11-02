Воронежцев просят оборудовать для птиц зимние "столовые"

Хоперский заповедник объявляет о старте эколого-культурной акции «Покормите птиц!». Ежегодно в конце осени для пернатых устраивают кормушки на окнах домов, во дворах и лесопарках. Акция приурочена к 12 ноября, в этот день отмечается день Зиновия-птичника. Из-за наступления холодов птицам все труднее находить себе пищу, и они могут погибнуть.

Хоперский заповедник приглашает всех желающих (детей и взрослых) принять участие в акции: изготовить кормушки для птиц, организовать зимние подкормочные площадки и регулярно подкармливать зимующих пернатых. Ваша кормушка может спасти жизнь многим десяткам птиц.

Чаще всего кормушки посещают синицы, воробьи, сойки и голуби.

- У многих людей возникает закономерный вопрос - а чем, собственно, кормить птичек? Для того чтобы птички были довольны, достаточно насыпать в кормушку семечек тыквы или подсолнечника, проса или пшена, а для синичек-гурманов можно подвесить небольшой кусочек несоленого сала, - рассказали в Хоперском заповеднике.