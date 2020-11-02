На установку главной новогодней елки в Воронеже потратят почти два миллиона

Победителя конкурса назовут 9 ноября Фото: из архива «КП»

Мэрия Воронежа объявила тендер на выполнение монтажных работ по установке новогодней ели на площади Ленина. Предварительно на эти цели бюджет выделяет 1,94 миллиона рублей. Победителя конкурса назовут 9 ноября. В его задачу, как и в предыдущие годы, будет входить доставка елки со склада, монтаж конструкции, украшение дерева и подключение иллюминации. А по окончании новогодних каникул та же компания произведет обратные действия. Собирать ель и оформлять к празднику площадь будут разные организации.

Напомним, в этом году площадь оформят в стиле сказки Ганса Христиана Андерсена «Снежная королева». Оформление частично доработают: обновят тематическую часть площадки, заменят одну из цифр входной группы. Но большое количество элементов и световые конструкции останутся с прошлого года и будут использованы повторно.