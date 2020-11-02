Дело создателя тоталитарной секты в Воронеже рассмотрят присяжные заседатели

В Воронеже дошло до суда дело многолетней давности в отношении 46-летнего мужчины, которого обвиняют по двум статьям УК – «убийство» и «создание общественного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами».

По версии следствия, в период с апреля 1998 года по октябрь 2003 года мужчина под видом спортивных секций ВГОО «СКЦ «Бусидо» и ВГМОО «ФВЕ «Бутоко-рю» создал общественное объединение, которое посещали десятки юношей и девушек. Часть из них подчинялись строгим правилам, установленным учителем, и не могли самостоятельно покинуть секцию. Эксперты признали объединение тоталитарной сектой.

В мае 2002 года, опасаясь разоблачения со стороны двух сестер, состоявших с спортивной секции, руководитель около кафе «Ретро», расположенного по улице В. Невского, ножом убил мать девушек.

Как пояснили в прокуратуре Воронежской области, длительное расследование уголовного дела связано со сбором необходимых и достаточных доказательств. Всего по делу потерпевшими признали шесть человек.

Сейчас уголовное дело передали в суд, рассматривать его будут присяжные с учетом ходатайства обвиняемого. Мужчине грозит пожизненное заключение.