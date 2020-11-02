Воронежские медики прокомментировали внезапную смерть пациента в поликлинике

Врачи не смогли спасти пациента Фото: из архива «КП»

Департамент здравоохранения Воронежской области прокомментировал трагический случай, произошедший 28 октября в поликлинике №19 Воронежа. Напомним, там скоропостижно скончался молодой мужчина.

Как рассказали медики, пациент пришел в медучреждение в 13.19 и обратился к администратору с жалобой на давящие боли за грудиной и затрудненное дыхание.

- Фактически он обратился в первое медучреждение на своем пути, - рассказали в ДЗВО. - Мужчина работал на стройке и почувствовал себя плохо. В поликлинику он добрался на личном авто.

Сотрудники поликлиники уложили его на каталку и отвезли в кабинет неотложной помощи. Там больного осмотрели, сделали ему ЭКГ, и тут же вызвали неотложку. Врачи заподозрили у пациента инфаркт миокарда.

- Практически сразу же мужчина потерял сознание, прекратилась сердечная и дыхательная деятельность, - рассказали в департаменте. - Сразу начались реанимационные мероприятия. В 13:40 приехала бригада скорой, которая их продолжила. Но врачи не смогли спасти больного, в 13:55 они констатировали биологическую смерть.

На место трагедии прибыли полицейские, которые помогли связаться с супругой умершего мужчины. Она рассказала, что муж три дня мучился болями, но не обращался к врачам. Он мог бы остаться жив, если бы обратился к медикам раньше, уверены в департаменте здравоохранения.

Напомним, в понедельник утром в Воронеже прямо за рулем внезапно скончался водитель маршрутки. Автобус попал в ДТП.