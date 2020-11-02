В Воронеже коммунальщики разрыли землю во дворе многоэтажки во время ликвидации аварии, да так все и бросили

Так сейчас выглядит двор дома № 61 на улице Новосибирской. Фото: предоставлено Олегом Вельможиным.

Во дворе дома № 61 на улице Новосибирской (микрорайон Машмет) никак не могут благоустроить территорию после ликвидации коммунальной аварии.

Жильцы утверждают, что еще в 2017 году обращались в разные инстанции с просьбой заменить водопроводную трубу, проходящую через их двор. Однако услышаны не были. С тех пор из-за непрекращающихся порывов двор перекапывали уже более десяти раз.

20 сентября произошла очередная авария, оставившая без холодной воды весь соседний микрорайон. Коммунальщики приехали только на третий день, Вырыли яму, поставили хомут, зарыли, залатали асфальтом и уехали.

18 октября произошел следующий порыв трубы в том же самом доме. Только на этот раз авария произошла и на участке теплоснабжения. И снова рабочие приехали только на третий день. Раскопали, снова поставили на рассыпающуюся трубу свеженький хомут. Только на этот раз все бросили разрытым и уехали.

В мэрии сообщили, что траншею зароют и благоустроят территорию на этой неделе при условии благоприятной погоды. Пока же идут дожди…