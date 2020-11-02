Под Воронежем неизвестные ночью варварски вырвали туи, высаженные накануне в центре поселка

Стоп-кадр с видео со страницы "Новая Усмань Сегодня"в ВК

В воскресенье, 1 ноября в центре Новой Усмани Воронежской области на улице Ленина администрация магазина провела благоустройство – высадила аллею из шести туй. Но уже утром понедельника на месте саженцев остались лишь лунки – деревья кто-то вырвал из земли и похитил.

Сотрудники магазина просмотрели записи с камер видеонаблюдения и увидели на них воров. Злоумышленники подъехали под покровом темноты и дождя на белой иномарке. Машина остановилась у обочины, из салона вышел человек, который быстро один за другим вырвал саженцы и сложил их в машину. После этого иномарка скрылась. Видеозапись и комментарий к ней разместили в группе «Новая Усмань Сегодня» в соцсети «Вконтакте»:

- Тут дело не в 5000 рублей, а жалко труд и старание на благо жителей Новой Усмани. Хочешь принести пользу, создать уют, а тут какая-то тварь подъезжает на белой иномарке в 5 утра и варварски вырывает свежепосажанные деревья.

Администрация магазина просит местных жителей помочь найти хулиганов.