Водитель воронежской маршрутки умер за рулем

страница сообщества "Типичный Воронеж" соцсети "Вконтакте"

Утром понедельника, 2 ноября, в Воронеже на улице Ворошилова маршрутный автобус «ПАЗ» неожиданно выехал на полосу встречного движения и столкнулся с припаркованным автомобилем «Шевроле». Прибывшие на место ДТП полицейские и врачи обнаружили за рулем водителя без признаков жизни.

Предположительно, молодому мужчине, управлявшему автобусом, стало плохо, он потерял управление, а затем умер.

По предварительным данным, в результате аварии в маршрутке никто из пассажиров не пострадал. По факту ДТП проводится проверка.