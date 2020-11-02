Полицейские установили личность мужчины, ударившего ребенка в подъезде воронежской многоэтажки

фото Станислава Шевченко Фото: из архива «КП»

Полицейские рассказали, что смогли установить личность мужчины, который, предположительно, напал на ребенка в подъезде многоэтажного дома на улице 9 Января в конце сентября 2020 года. Напомним, кадры, на которых вслед за подростком с самокатом в подъезд вбегает мужчина, который несколько раз пинает ребенка ногой, сняла камера наружного видеонаблюдения. Запись разместили в соцсети, кроме того, мама пострадавшего ребенка написала заявление в полицию. В результате у правоохранителей появился подозреваемый.

- В отношении мужчины возбудили административное производство по статье КоАП «Побои», - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Мужчине грозит штраф в размере от пяти до тридцати тысяч рублей, либо административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток. Это будет решать суд.