Воронежскую юридическую фирму подозревают в мошенничестве в крупном размере

После обращений воронежцев по требованию прокуратуры Центрального района возбуждено уголовное дело в отношении ООО «Авилон». Юридической компании предстоит ответить по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере).

- По версии следствия, в 2020 году сотрудники вышеназванной организации обманным путем под видом оказания юридической помощи похищали денежные средства граждан. Суммарный ущерб, полученный в результате неправомерных действий ООО «Авилон», превысил полмиллиона рублей. Ведется следствие, - сообщили в воронежской прокуратуре.

В марте «Комсомолка» уже писала о том, что десятки жителей Воронежа попались на уловки сотрудников юридического бюро и потеряли немалые деньги. Через несколько дней после публикации первого материала, наши корреспонденты присутствовали при штурме горожанами этой конторы. Стычка закончилась вызовом нескольких нарядов полиции и скорой помощи. Вскоре горожане вновь сообщили о двух конторах, которые действуют по похожим схемам.