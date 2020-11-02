В период пандемии коронавируса воронежцы снизили свои зарплатные ожидания

Средние зарплатные ожидания соискателей также снизились и варьируются в диапазоне 30 000 – 35 000 рублей Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Средняя зарплата, которую предлагают работодатели в Воронежской области в первом полугодии 2020 года, составляла 35 тысяч рублей. Да и ожидания соискателей касательно их доходов варьировались в том же диапазоне.

Однако во время пандемии коронавируса, в третьем квартале 2020-го, предлагаемая работодателями в регионе снизилась и в среднем составляет уже 33 тысячи рублей. Об этом «КП-Воронеж» сообщили в пресс-службе компании HeadHunter.

Средние зарплатные ожидания соискателей также снизились и варьируются в диапазоне 30 000 – 35 000 рублей.

Впрочем, некоторые сферы начинают реабилитироваться. Всплеск предложений отмечен в тех областях, которые испытали на себе негативные последствия кризиса в первую очередь.

В частности, сфера «Туризм, гостиницы, рестораны» показала прирост вакансий на 126% в июле и на 60% в августе по сравнению с июнем и июлем соответственно.

Число предложений в сфере «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты» выросло на 89% в июле по сравнению с июнем. «Искусство, развлечения и масс-медиа» – на 30% в августе по сравнению с июлем.

По итогам сентября наибольшую положительную динамику вакансий показали сферы – «Управление персоналом, тренинги» (17%), «Банки, инвестиции, лизинг» (15%) и «Информационные технологии, интернет, телеком» (12%).