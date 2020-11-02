Литературный музей приглашает воронежцев на «Ночь искусств-2020»

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

«Ночь искусств-2020» из-за ограничений по коронавирусу пройдет в онлайн-пространстве. Литературный музей имени Никитина подготовил для воронежцев записи мероприятий, которые будут доступны зрителям 3 ноября с 18.00 на сайте музея в разделе «Видеопрограммы».

«Стихотворцы в музее» - запись вечера в доме-музее Ивана Никитина с участием молодых, но уже известных в литературном мире воронежских поэтов. На встрече шел разговор о поэзии Ивана Никитина, читали его стихи.

«Музыкальный калейдоскоп в музее Марии Мордасовой» - это видео-концерт с участием студентов кафедры оркестровых народных инструментов Воронежского института искусств.

«По страницам неизданных рукописей Марии Мордасовой» - авторская программа научного сотрудника музея Екатерины Агеевой - о частушках, не вошедших ни в один из песенных сборников певицы. Некоторые из них прозвучат в исполнении Веры Новосельцевой.

«Синтез документалистики и художественности в дневниках Ивана Бунина 1917–1918 годов» - лекция старшего научного сотрудника музея имени Никитина Вероники Щукиной. Это программа о своеобразном двоемирии, которое Бунин создает в своих дневниковых текстах. Вероника Щукина расскажет о принципе контраста, к которому прибегает автор с целью противопоставления гармоничного мира природы хаосу революции.

«И Росси одна на двоих» - видеопрограмма, в которой старший научный сотрудник музея Елена Гладких расскажет о дружбе двух гениальных людей России – Бунина и Рахманинова. Музыка занимала не последнее место в жизни Ивана Бунина. Он не писал музыки, но ставил ее высоко, считая сильным, чувственным искусством. А Рахманинов страстно любил поэзию. Однажды даже написал: «Сестра музыки - это поэзия, а мать ее - грусть!». В исполнении Юлии Хмылевой прозвучат «Полька» Сергея Рахманинова и «Вальс» Льва Толстого.

«Истории постоялого двора» - музыкальный спектакль артистов Воронежской филармонии по мотивам стихов Кольцова и Никитина. Съемки проходили в доме-музее Никитина.

«В театр с Самуилом Маршаком» - о писателе и нашем земляке, который был одним из организаторов первого детского театра в нашей стране. Для него и для других театров Маршак написал много сказочных пьес. Самыми известными из них стали «Кошкин дом» и «Двенадцать месяцев». В первой части программы сотрудник музея имени Никитина расскажет истории написания этих пьес и покажет их редкие издания, которые хранятся в фондах музея. Во второй части воронежцев научат, как из доступных материалов сделать куклу-дергунчика для домашнего театра.

Онлайн-экскурсия по выставке «Искусство визуальной метафоры». Главный научный сотрудник музея Ольга Дворядкина познакомит зрителей с офортами Добровинской, ставшими иллюстрациями к детским сказкам, и цветными литографиями Гольц к книгам Ершова. Также речь пойдет о графике художников Волхонской, Сидоркина, Бухарева по мотивам русских сатирических книг XIX-XX веков.