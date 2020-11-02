Воронежец победил во всероссийском конкурсе «Мастера гостеприимства»

Победители конкурса получили массу призов. Фото: предоставлено АНО «Россия – страна возможностей».

В Москве объявили имена 62 победителей Всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» из 29 регионов России. От Воронежской области лучшей признали заявку Иван Шулюпин. Их наставниками станут именитые рестораторы, отельеры и управленцы в сфере гостеприимства, а также представители органов государственной власти.

- Когда я вышел в финал, я был очень взволнован. Моя фамилия начинается по алфавиту ближе к концу, я очень долго ждал объявления. Думал, что не попал в финалисты, но было очень приятно услышать свое имя. А в финале я рассчитывал на победу, - победился переживаниями Иван Шулюпин.

Иван Шулюпин. Фото: предоставлено АНО «Россия – страна возможностей».

На конкурс Иван представил своей «Образовательный проект «Гид-Эксперт». Воронежец предложил разработать систему аттестации гидов:

- Я долгое время занимаюсь развитием туризма на государственном уровне, а сейчас в качестве предпринимателя. И вижу необходимость более тщательного обучения экскурсоводов для подготовки их к будущей аттестации, - пояснил Иван Шулюпин.

По результатам конкурса лучшие участники получили приглашение на обучение в РГУТиС, школу туризма Travel Business School, «Академию гостеприимства», Академию Слетать.ру, сертификаты на членство в Российском союзе туриндустрии, стажировку в туроператорской компании ANEX Tour и выездной тур от Coral Business School.