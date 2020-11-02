Несовершеннолетняя жительница Воронежа присвоила себе забытые посетителем кафе смартфоны

19-летний воронежец забыл на стуле в кафе пакет с двумя смартфонами, а, когда заметил оплошность и вернулся, то не обнаружил своих вещей. Молодой человек написал заявление в полицию, оценив причиненный ему ущерб в 100 тысяч рублей.

Благодаря записям камер видеонаблюдения, найти предполагаемого вора оказалось несложно. Подозрение пало на 17-летнюю девушку. Когда ее задержали полицейские, та рассказала, что заметила оставленный посетителем на соседнем столике пакет и забрала смартфоны, когда молодой человек ушел. Один аппарат сразу же продала приятельнице, а второй оставила для личного пользования.

Оперативники нашли и изъяли похищенное имущество. А в отношении задержанной возбудили уголовное дело по статье «Кража».

Сейчас подозреваемая находится под подпиской о невыезде. Ей грозит заключение до пяти лет.