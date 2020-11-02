Коронавирус в Воронежской области на 2 ноября: число зараженных за сутки впервые перевалило за 300, восемь умерли

До сих пор масочный режим соблюдают далеко не все. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили цифры по заболеваниям коронавирусом за прошедшие сутки.

Преодолен психологический барьер в 300 зараженных. COVID-19 обнаружили у 301 жителя Воронежской области. Это снова антирекорд с начала эпидемии в нашем регионе.

Умерли еще восемь наших земляков, всего жертв коронавируса в Воронежской области стало 468.

В то же время еще 120 человек победили COVID-19. Всего от коронавируса вылечились 26283 жителя Воронежской области.

Напомним, эпидемия в нашем регионе продолжает набирать обороты. С каждым днем число зараженных увеличивается. В Воронежской области вернули часть коронавирусных ограничений. В частности, более жесткий контроль за масочным режимом. Кроме того, обсуждают возможность перевода школ на дистанционное обучение со второй четверти. Ведущие вузы Воронежа уже перевели на режим работы в формате онлайн.