В Воронеже ищут владельца дрона, найденного на «Олимпике»

Пока владельца дрона не нашли. Фото: Максим ГОРОХОВ

Посетители спортивного комплекса «Олимпик» в субботу, 31 октября, увидели необычное объявление, примотанное скотчем к дереву. Из него следовало, что найден дрон, его хотят вернуть владельцу. Для обратной связи указан телефон.

Мы перезвонили по нему и узнали, нашелся ли хозяин квадрокоптера. И услышали такую историю:

- Гуляли на «Олимпике», увидели мужчину, который спрашивал, не замечал ли кто квадрокоптер. Сказали, что нет. А вскоре увидели дрон, запутавшийся в ветвях деревьев. Вернулись, но так и не нашли того мужчину – видимо, уехал. Повесили объявление на дереве, разместили информацию в соцсетях. Однако пока хозяин квадрокоптера не объявился. Аппарат на вид довольно простой, без особых «наворотов».

Напомним телефон для связи с нашедшими квадрокоптер людьми: 8-995-698-02-96.