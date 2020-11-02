В Воронеже преображается Ворошиловский бульвар

фото управы Ленинского района

Пешеходная зона у дома с башней на пересечении улиц Кольцовской и Ворошилова преображается на глазах. Здесь полным ходом идет благоустройство по проекту, ставшему победителем конкурса гражданских инициатив. Сейчас на Ворошиловском бульваре рабочие мостят плитку и намечают будущие клумбы.

На днях руководитель управы Ленинского района выехал на место, чтобы пообщаться с подрядчиком и местными жителями.

- Бульвар не обустроен по своему прямому назначению. Не имеет нужного количества лавочек, урн, ограждений. Здесь недостаточно пешеходных дорожек и они требуют ремонта, - так обосновали свою заявку на конкурс жители района.

Обновленный бульвар образует единый архитектурный и ландшафтный ансамбль с домом с башней на Девицком выезде. Стоимость проекта порядка 13 млн. рублей. Это средства областного бюджета – 9,5 млн. рублей, муниципального – 2,6 млн. и около 2 млн. – спонсорских средств.