В Воронеже у многоэтажки нашли тело девушки

Сотрудники СК проводят по факту трагедии доследственную проверку. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

В субботу, 31 октября, около 15.30 свидетелями жуткой трагедии стали жители дома № 79 на улице Лизюкова Коминтерновского района и прохожие, которые были в этом момент недалеко от этой многоэтажки. Как утверждают очевидцы, в это время с балкона общей лоджии на 15 этаже упала девушка. Чуда не случилось – она разбилась насмерть.

В пресс-службе регионального Следственного комитета подтвердили факт обнаружения тела. И добавили:

- Организована доследственная проверка. Наши сотрудники устанавливают личность погибшей девушки и выясняют обстоятельства ЧП.

По неофициальной информации, девушке было 20 лет. Жители дома № 79 утверждают, что она в их многоэтажке не жила.