Во время работ на водоподъемной станции в Воронеже в питьевой воде может появиться осадок

Работы будут идти в течение суток Фото: предоставлено ООО "РВК-Воронеж".

Жители микрорайона Заячья поляна и частично микрорайона Репное могут заметить изменения в воде. С 9.00 3 ноября до 9.00 4 ноября Будут проходить плановые работы на водоподъемной станции в Железнодорожном районе. Предстоит заменить устаревшую запорную арматуру диаметром 800 мм. Это повысит надежность работы фильтра.

- Во время производства работ на ВПС возможно появление осадка, это временное явление и оно никак не связано с безопасностью воды. Тем не менее, до завершения работ мы можем рекомендовать горожанам следующее: запастись водой для питья и приготовления пищи заранее или дать воде из-под крана отстояться в течение 1,5 часов, а затем процедить ее через простейший ватно-марлевый фильтр или через хлопчатобумажную ткань. При необходимости воду можно дополнительно прокипятить, - рассказала начальник лаборатории качества воды Светлана Кострыкина.