В Воронеже гребень антициклона принесет с собой облачную прохладную погоду

Дождя с середины недели не прогнозируют, но и солнца не обещают. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Воронежские синоптики несколько подкорректировали прогноз на первую рабочую неделю ноября.

- Сейчас над территорией нашей области господствует южный циклон, центр которого находится в районе Белгорода и граничащие с ним области Украины. Постепенно он вытесняется на северо-восток гребнем антициклона, - рассказали в Воронежском гидрометцентре. – В связи с этим дожди прекратятся, и несколько похолодает. Впрочем, незначительно – днем будет в районе +7…+10 градусов, да и ночью столбик термометра будет держаться в районе +5.

Ночью во вторник, 3 ноября, обещают достаточно сильный дождь при +8 градусах. Днем вместо восточного ветра подует юго-восточный. Дождь станет мелким и потеплеет до +10.

В День народного единства в среду, 4 ноября, ночью погода порадует тем, что осадки прекратятся. При этом снова произойдет смена ветра – на этот раз на северо-восточный. При облачной погоде обещают +5. Днем солнце иногда будет выглядывать из-за облаков, температура поднимется до +9.

Ночью в четверг, 5 ноября, северо-восточный ветер уступит место северо-западному. Но погода почти не изменится. Ночью синоптики обещают +5 и тучи, днем - +8, и снова без солнца.

В ночь на пятницу, 6 ноября, при сохранении облачной погоды прогнозируют +4 градуса. Днем потеплеет до +7. Появления солнца снова ждать не приходится.