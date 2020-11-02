В Воронеже при загадочных обстоятельствах женщину насмерть сбил грузовик

За рулем большегрузного автомобиля «Вольво» с полуприцепом был 24-летний житель Белгородской области Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

1 ноября примерно в 12.30 у дома №2 в по Монтажному проезду, возле торгового центра «Твой Дом», водитель фуры сбил 59-летнюю местную жительницу.

За рулем большегрузного автомобиля «Вольво» с полуприцепом был 24-летний житель Белгородской области.

По предварительной информации, женщина шла вдоль дороги, но внезапно сменила свое направление. Видимо, решила перейти путь перед грузовиком.

- В результате ДТП от полученных травм женщина скончалась на месте происшествия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.