В Воронеже при загадочных обстоятельствах женщину насмерть сбил грузовик

За рулем большегрузного автомобиля «Вольво» с полуприцепом был 24-летний житель Белгородской области
Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.
1 ноября примерно в 12.30 у дома №2 в по Монтажному проезду, возле торгового центра «Твой Дом», водитель фуры сбил 59-летнюю местную жительницу.
За рулем большегрузного автомобиля «Вольво» с полуприцепом был 24-летний житель Белгородской области.
По предварительной информации, женщина шла вдоль дороги, но внезапно сменила свое направление. Видимо, решила перейти путь перед грузовиком.
- В результате ДТП от полученных травм женщина скончалась на месте происшествия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.