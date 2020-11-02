Стало известно, в каких сферах в Воронеже наиболее остро ощущается дефицит кадров

Наиболее активно искали работу в третьем квартале 2020 года молодые специалисты. Доля таких резюме составила 21% от общего числа на hh.ru в Воронежской области. Многие хотели бы найти место в сфере «Продажи» (14%). Также интереса соискателям сфера «Административный персонал» – 7% от общего числа резюме.

На четвертом и пятом месте расположились сферы «Информационные технологии, интернет, телеком» и «Производство, сельское хозяйство» – по 6%.

- Сегодня на рынке труда столицы Черноземья за одно предложение о работе конкурируют до 5 соискателей – это умеренный уровень конкуренции. Но в каждой профессиональной сфере ситуация индивидуальна. В частности, острый дефицит кадров наблюдается среди рабочего персонала – здесь на одну вакансию претендует один кандидат. Немногим лучше ситуация и в строительной сфере – 1-2 человека на место, - комментирует директор макрорегиона Юг компании HeadHunter Ирина Веретенникова. – Понимая, что работодателям сложно находить персонал в таких условиях рынка, мы запустили на юге акцию «Промовакансия для линейных позиций». Предложение актуально для таких позиций, как арматурщик, кровельщик, бетонщик, агроном, овощевод, мастер маникюра, визажист, медицинская сестра и многих других. Всего это 121 профессия, полный список доступных промовакансий можно найти по ссылке или в личном кабинете на hh.ru.