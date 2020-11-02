В Воронеже Пенсионный фонд хочет потратить 145 миллионов на новое здание

Стало известно о проведении конкурса на приобретение региональным отделением Пенсионного фонда еще одного здания. На новый офис планируют потратить 145 миллионов рублей.

Здание не выше девяти этажей должно располагаться не дальше шести километров от проспекта Революции, 2. Год постройки - не позднее 1955 года, расстояние от остановки общественного транспорта - не более чем на 500 метров. Еще одно требование - площадка для стоянки, как минимум, восьми машин, при этом с одним местом для водителя-инвалида. Если предлагаемый дом не новый, там должен быть проведен ремонт.

Площадь нового офиса в конкурсной документации заявлена такая: не менее 3 850 и не более 4 474 квадратных метров. Еще одно условие - здание и земельный участок под ним должны находиться в собственности продавца.

Торги намерены провести 9 ноября.