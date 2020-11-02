В Воронежской области из загоревшейся квартиры эвакуировали мужчину

1 ноября в 17:54 жители города Эртиль сообщили спасателям о пожаре на улице Фридриха Энгельса. В многоквартирном жилом доме загорелась двухкомнатная квартира. На место ЧП выехали две пожарные машины. 8 человек боролись с огнем.

Ликвидировать пожар удалось в 18:03. Оказалось, что в одной из комнат квартиры загорелся диван.

Как сообщили «КП-Воронеж» в пресс-службе регионального ГУ МЧС, с места пожара эвакуирован 60-летний мужчина. Он госпитализирован с отравлением продуктами горениями. Предварительная причина пожара - неосторожность при курении.