Воронежский «Факел» вырвал ничью у оставшегося без двух игроков «Спартака -2»

После 19 игр воронежцы идут на 18 месте в турнирной таблице Фото: с сайта ФК "Факел"

1 ноября воронежский футбольный клуб «Факел» провел домашнюю игру 19-го тура ФНЛ. Подопечные Олега Василенко встретились со второй командой московского «Спартака». Соперники разошлись миром - 1:1.

Уже на 5 минуте встречи игрок «красно-белых» Владислав Шитов преодолел сопротивление Пейчиновича и Брызгалова и пробил с линии штрафной точно в нижний угол ворот. «Спартак -2» повел в счете.

В начале второго тайма спартаковец Игнатов дважды опасно нарушил правила и покинул поле. Его путь ближе к завершению матча повторил другой игрок «красно-белых» - Ташаев.

В итоге «Факел» сумел дожать обескровленный «Спартак» на 94 минуте: Пейчинович в касание замкнул прострел в исполнении Зайцева.

- В данной игре мы сами ошиблись и сами привезли себе гол. Я не припомню, чтобы у соперника были моменты. У нас были неплохие подходы. Наносили удары со средней и дальней дистанции - мяч не заходил в ворота, - отметил наставник «Факела» Олег Василенко после игры. - Естественно нет удовлетворения у команды результатом, который мы добыли на последней минуте матча.

После 19 игр воронежцы идут на 18 месте в турнирной таблице с 16 очками.