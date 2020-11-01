Под Воронежем вор-романтик приговорен к исправительным работам за кражу цветов

Мужчина ранее уже был судим Фото: из архива "КП"

В Бобровском районе вынесли приговор 28-летнему мужчине, который украл в цветочном магазине букет за 3500 рублей. Теперь ему придется год трудиться на исправительных работах с удержанием 5% от заработка в доход государства. Об этом сообщили в райсуде 30 октября.

Там уточнили, что инцидент произошел 18 августа в Боброве. Нетрезвый мужчина зашел в местный магазин цветов. На витрине он увидел букет цветов, который продавался за 3500 рублей. Тогда он попросту схватил его и выбежал на улицу. Продавец не смог догнать злоумышленника и вызвал полицию. Через некоторое время мужчина был задержан. Оказалось, что ранее он уже был судим. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества).

Как установил суд, ущерб владельцу магазина за похищенный букет составил 1971 рубль. В данный момент он возмещен. В судебном заседании злоумышленник признал свою вину. Приговор суда пока не вступил в законную силу.