Заповедник в Воронежской области показал обмелевшее озеро Ульяновское

Фото пресс-службы Хоперского заповедника

Хоперский государственный природный заповедник показал фото постепенно высыхающего озера Ульяновское. Эту тенденцию специалисты наблюдали на протяжении 2020 года. Виной всему отсутствие весеннего разлива, а также засушливые лето и осень и последовавшие пожары. Фотографии нынешнего состояния водоема опубликовала пресс-служба заповедника на своей странице в соцсетях.

Такая участь ждала не только озеро Ульяновское. Ранее воронежский заповедник поделился фото, что стало в октябре с озером Чистое в Усманском бору. От него не осталось даже лужи – только растрескавшееся дно водоема. Последний раз так Чистое выглядело в 1972 году, когда лето выдалось таким же засушливым, как в 2020-ом.

– Вообще, погодные рекорды становятся дурной традицией: теплый 2019 год, на очереди 2020-й, отклонения от нормы не только участились, но и становятся продолжительнее, – отметили в Хоперском заповеднике.

Зимний сезон 2019-2020 был богат на природные сюрпризы: не было снега, средняя температура воздуха за календарный сезон составила -0,8°С, что выше нормы на +6,6 градусов.

– Это самая теплая зима за 81 год наблюдений метеостанцией Хоперского заповедника. Максимальная температура воздуха всех зимних месяцев была выше среднемноголетней нормы, а в феврале с температурой +13,6°С, за все время наблюдений с 1939 года, превысила норму на +9,8°С, – пояснили в заповеднике.

Осадков за календарный зимний сезон тоже выпало мало. Весна также была теплой и почти без дождей. А лето 2020 года выдалось сухим: 55,3%, что меньше на 12,2% среднемноголетних показателей. Сентябрь 2020 года по средней температуре воздуха +14,9 был выше среднемноголетних показателей на +1,8 градусов. По количеству выпавших осадков в 3,4 мм сильно не дотягивает нормы в 45,7 мм.