В Воронежской области на дороге полыхнула «пятерка»

Фото с сайта ГУ МЧС по Воронежской области

Очередная машина полыхнула на дороге в Воронежской области. О возгорании сообщили спасателям сегодня, 1 ноября, в 12:39. Горел автомобиль «ВАЗ-2105» в Репьевском районе на автодороге «Репьевка-Краснолипье». Об этом сообщили в ГУ МЧС по Воронежской области.

Как сообщили в ведомстве, на месте пожара работало одно отделение ПЧ-54. Всего к ликвидации пожара привлекалось 3 человека, 1 единица техники. И хотя спасатели ликвидировали огонь быстро – в 12:54, машину спасти не удалось. В результате от «пятерки» остался один остов. По оперативной информации, пострадавших нет. К счастью, водитель успел выскочить из машины.

Еще одно возгорание автомобиля на трассе спасатели тушили вчера. Грузовой автомобиль «ГАЗель» загорелся на трассе М-4 «Дон» 469 км в Рамонском районе. Там также удалось избежать человеческих жертв.

Спасатели напоминают: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните по номерам вызова экстренных служб «112» или «101».