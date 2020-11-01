В Воронеже ночью ВАЗ протаранил киоск на Машмете

Фото из группы Мой и твой Воронеж

Старенький автомобиль ВАЗ, водитель на котором протаранил киоск, и сейчас уныло помятой мордой выглядывает из торговой точки. Его фото опубликовали воронежцы в соцсетях. ДТП произошло в микрорайоне Машмет примерно в два часа ночи 1 ноября.

Как рассказали в городской ГИБДД, авария случилась на улице Ростовской, 60/2. За рулем находился 42-летний водитель. Автомобиль ВАЗ-21043 выехал на встречную полосу, после чего потерял управление и врезался в киоск. В результате пострадал водитель. Он госпитализирован. По факту проводится проверка.

Подобная авария случилась вчера, 31 октября, на трассе «Москва-Астрахань» в Воронежской области. Водитель фургона вылетел в кювет и протаранил дерево. К сожалению, мужчину спасти не удалось.