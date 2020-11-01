Повторно задержанного пьяным воронежского водителя лишили прав и приговорили к обязательным работам

Водителя уже лишали прав за пьяную езду Фото: Из архива "КП"

В Аннинском районе суд вынес приговор местному жителю, который вновь попался на дороге в пьяном виде. Полицейские остановили 33-летнего мужчину, странно ехавшего на «Ауди 80» 22 августа примерно в 17.40 часов на улице Севастопольской. Об этом сообщили в ГУ МВД по Воронежской области 1 ноября.

Автомобилист согласился пройти медосвидетельствование. Он «подышал в трубочку» и алкотестер показал содержание алкоголя в размере 1,495 мг/л в выдыхаемом им воздухе. Мужчину задержали, а авто отправили на штрафстоянку. Когда полицейские проверили по базам, мужчина уже попадался пьяным за рулем. В 2019 году его уже лишали водительских прав за пьяную езду на 1,5 года. Не успел он получить права, как решил принять на грудь перед поездкой.

Аннинский районный суд вынес обвинительный приговор. Поскольку мужчина раскаялся в содеянном, ему назначили 200 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением механическими транспортными средствами на срок 2 года.