Коронавирус в Воронежской области 1 ноября: 299 человек заболели, 4 умерли

Фото из архива КП Фото: Ирина ШАБАНОВА

Региональный оперштаб утром 1 ноября сообщил новые данные по ситуации с коронавирусом в Воронежской области. Всего за последние сутки новое инфекционное заболевание подтвердилось у 299 человек. Всего с начала пандемии общее число выявленных случаев увеличилось до 25 370.

Кроме того, оперштаб сообщил трагическую статистику. Еще четыре пациента скончались от осложнений, вызванных ковидом. Это гораздо меньше, чем в предыдущие два дня. 31 октября было зарегистрировано 25 смертей. С марта смерть от этой инфекции констатировали уже у 460 пациентов.

Выздоровели 26 163 человека.

Пик по заболеванию коронавирусом продолжается. В регионе в связи с этим вернули ограничения. И ужесточили масочный режим. Теперь за хождение без маски в общественных местах, в том числе в магазинах и общественном транспорте, штрафуют.