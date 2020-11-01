В Воронежской области автофургон вылетел с трассы и врезался в дерево

Фото из архива КП Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Авария со смертельным исходом произошла в Воронежской области в 00.30 часов 1 ноября на 604 км автодороги «Москва-Астрахань» (Р 22 «Каспий»). Погиб 37-летний водитель грузового фургона. Об этом сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

По предварительным данным, автомашина ГАЗ-3009А9 со стороны Астрахани направлялась в Москву. Водитель фургона нарушил правила. Сначала машина слетела в кювет, а затем врезалась в дерево.

После ДТП водитель с многочисленными телесными повреждениями был госпитализирован в медицинское учреждение. Врачам его спасти не удалось. Мужчина от полученных травм скончался.

По факту ДТП полицейские проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия.