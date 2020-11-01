На трассе под Воронежем вспыхнула грузовая «ГАЗель»

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

Грузовой автомобиль «ГАЗель» загорелся на трассе М-4 «Дон» 469 км в Рамонском районе. Сообщение на пульт дежурного поступило в 16:23 31 октября. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Воронежской области.

Пожар произошел в моторном отсеке грузовой машины. К счастью, водитель не пострадал. Огнем оказался уничтожен моторный отсек на площади 2 кв. м и повреждена кабина. Прибывшие на место спасатели потушили пожар в 16:44. К работе привлекались 6 человек и 2 единицы техники –отделение ПСЧ-53 и ДПК поселка Комсомольское.

Сейчас устанавливаются причины случившегося. Предположительно, это могло быть короткое замыкание.