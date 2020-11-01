В воронежских селах начали штрафовать граждан за поход в супермаркет без маски

Фото из архива КП Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Один из таких нарушителей попал под административное дело в Кантемировском районе. Местного жителя без маски проверяющие встретили около 9 утра в супермаркете «Магнит» в селе Митрофановка. Теперь он, согласно решению, заплатит тысячу рублей в доход государства. Об этом сообщили на сайте Кантемировского суда 28 октября.

Там уточнили, что протокол об административном правонарушении в отношении мужчины составили полицейские по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения).

Напомним, губернатор подписал указ от 21 сентября 2020 года. В Воронежской области вернули часть коронавирусных ограничений, в том числе ношение средств индивидуальной защиты. Ужесточения связаны с ростом заболевших. Согласно документу, жители региона обязаны носить маски в магазинах, аптеках, на вокзалах и в аэропорту, а также во всех видах общественного транспорта и такси и при посещении госорганов.

Кроме того, с 27 октября в России ввели всеобщий масочный режим.