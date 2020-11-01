Вернувшуюся из Турции жительницу Воронежской области оштрафовали за несданный тест на COVID-19

Тест надо было сделать в течение трех дней после позвращения из Турции Фото: Из архива "КП"

Жительницу Воронежской области, вернувшуюся из-за рубежа, оштрафовали за несданный вовремя тест на COVID-19. Теперь она заплатит в пользу государства 7500 рублей. Об этом сообщили 30 октября в Грибановском районном суде.

Там уточнили, что в сентябре она прилетела с отдыха в Турции. Согласно постановлению Роспотребнадзора, в течение трех календарных дней женщина должна была пройти лабораторное обследование на коронавирус методом ПЦР, а информацию о результатах разместить в специальной форме на портале Госуслуг.

Гражданка вовремя этого не сделала. Суд признал ее виновной в административном правонарушении. И назначил ей штраф в размере 7500 рублей по части 2 статьи 6.3 КОАП (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).

Постановление не вступило в законную силу.