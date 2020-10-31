В Воронеже пропал мужчина с родинкой на лбу

Владимира Муратова разыскивают уже почти четыре месяца. Фото: поисковый отряд Лиза Алерт Воронеж ВКонтакте.

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Воронеж» просят помощи добровольцев в поисках 56-летнего Владимира Муратова. Мужчина ушел из дома еще 9 июля. И с тех пор никто из родственников и знакомых ничего о нем не знает.

Приметы Владимира Муратова: рост 175 сантиметров, плотное телосложение, темно-русые волосы, карие глаза. Как был одет, неизвестно. Особая примета: родинка на лбу.

Всех, кто что-либо знает о том, где сейчас находится Владимир Муратов, просят позвонить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.