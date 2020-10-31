В Воронеже депутат и руководитель банка рассказали о своем лечении от коронавируса

Анатолий Шмыгалев победил коронавирус. Фото: Анатолий Шмыгалев, Фейсбук.

В Фейсбуке поделились своими историями борьбы с Covid-19 54-летний депутат Воронежской областной Думы Анатолий Шмыгалев и 49-летняя глава регионального отделения Россельхозбанка Галина Абричкина.

Анатолий Шмыгалев в своем посте рассказал, что заболел коронавирусом три недели назад. Первые три-четыре дня у депутата была температура 37,4 градуса, головная боль, ломота в теле, слабость. Но аппетит при этом не пропадал. По рекомендации врачей, Анатолий Петрович со второго дня болезни принимал цинкит, витамин С, детримакс Витамин Д, а вот также прописанный ему кларитин почему-то проигнорировал. А еще употреблял тризавирин, виферон, рыбий жир и гриппферон (по поводу последнего теперь депутат считает, что без него можно было и обойтись). Антибиотики депутат не принимал.

Анатолий Петрович во время болезни лежал, пил много воды. На второй день решил подышать над вареной картошкой, сделал это два раза по 15 минут, стало легче. Все время, пока болел, соблюдал строгую изоляцию, не встречался с родными и друзьями. На четвертый день Анатолий Шмыгалев сделал КТ легких, изменений в них не было. На днях депутат получил второй отрицательный тест. Он считает, что перенес болезнь легко.

В комментариях к истории Шмыгалева о своей борьбе с Covid-19 рассказала глава регионального отделения Россельхозбанка Галина Абричкина:

- Я в процессе выздоровления и пока в жесткой изоляции. У меня пропало обоняние и вкус. Ежедневно и безрезультатно нюхала Доместос. КТ показала незначительные поражения до 10 процентов. принимала антибиотики. Сначала азитромицин , через пять дней переназначили левофлоксацин. Обоняние начало возвращаться на 12 день, тихо и постепенно. Но процесс приема пищи уже не напоминает пережевывание бумаги. Из дополнительный препаратов я принимала цинк Тева, и добавила витамин Д в каплях. Кроме того, врачи советуют противотромбозные препараты. Трясущимися руками колю себе в живот Клексан, коллеги по работе принималали таблетки Эликвис. Плюс пробиотики и витамин С. В целом, все нормально и терпимо, но и у меня, и у друзей, переболевших этой заразой, был период с дикими головными и мышечными болями. Дней пять, у меня мышечные периодически возвращаются. Рада, что штамм оказался если не легким, то амбулаторным.

Напомним, на утро 31 октября стало известно у двух антирекордах: за сутки заразились коронавирусом 298 жителей Воронежской области, 25 наших земляков умерли.