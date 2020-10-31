Воронежский «Буран» терпит антиволевое поражение от тюменского «Рубина»

Тюменцы празднуют победную шайбу. Фото: кадр с видео

То в жар, то в холод бросает «Буран». После чудесного спасения в матче с «Югрой», когда после 0:3 «ураганные» перевели игру в овертайм (хотя по буллитам и уступили), в Тюмени события развивались по прямо противоположному сценарию.

Первый период обошелся без заброшенных шайб, хотя и хозяева, и гости показывали далеко не скучный хоккей. А едва началась вторая 20-минутка, как Егор Николаев «размочил» вратаря «Рубина» Алексея Артамкина – 1:0. Еще больше укрепили свое преимущество «ураганные» в самой середине матча. На 32 минуте Александр Дарьин использовал «зевок» обороны тюменцев, выбежал на свидание с голкипером и хладнокровно поразил верхний угол – 2:0.

Увы, после этого хозяева перехватили инициативу и больше уже не выпускали ее из своих рук. На 34 минуте Кирилл Меляков отквитал одну шайбу. В третьем периоде судьи долго спорили, засчитывать ли вторую. И все же не отняли заброшенную шайбу у Егора Бабенко. Случилось это на 47 минуте. Ну а на 52-й поймавшие кураж хозяева разыграли симпатичную комбинацию, которую эффектным броском завершил Егор Попов – 2:3.

В конце матча «ураганные» сняли вратаря, но тюменцы были гораздо ближе, к тому, чтобы поразить пустую сетку ворот «Бурана». Итог – крайне неприятное, так сказать, «антиволевое» поражение.

«Буран» с девятью очками пока остается на 23 месте. Впереди у «ураганных» домашний матч 4 ноября с питерской «СКА-Невой». Армейский коллектив пока идет на 14 месте с 17 очками в активе. Игра начнется в 17.00.