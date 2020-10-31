Воронежцам ближайшей ночью обещают голубую луну

При пасмурной погоде полная луна кажется голубоватой. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ночь с 31 октября на 1 ноября воронежцы теоретически смогут наблюдать необычное атмосферное явление. Во-первых, ожидается полнолуние, а во-вторых, весьма пасмурная погода. Сочетание двух этих факторов дает эффект, когда Луна кажется голубой. А учитывая, что она полная, зрелище может быть весьма красочным.

Только все это, скорее всего, останется лишь в теории. Синоптики обещают в ночь на 1 ноября сильный дождь. Но если небо вопреки ожиданиям все же на какой-то момент проясняет, то можно будет увидеть спутник Земли в цвете, воспетом в старом хите Бориса Моисеева и Николая Трубача.