Воронежцы делятся в соцсетях фото густого тумана

Все теряется в тумане. Фото: "Мой и твой Воронеж".

В соцсетях появились фото густого тумана, накрывшего Воронеж в субботу, 31 октября. Если нижнюю часть тротуаров и дорог видно достаточно четко, то вверху практически уже ничего нельзя различить. Тем более трудно что-то распознать в дальней перспективе.

В дальней перспективе уже трудно что-то различить Фото: "Мой и твой Воронеж".

Такая погода прежде всего опасна для водителей и пешеходов. Им нужно помнить, что в подобных метеоусловиях нужно ездить и переходить дорогу крайне осторожно. Надо быть на 100 процентов уверенным, что из тумана не выскочит машина или, наоборот, неосторожный человек. Тем более, что даже в условиях обычного дождя страшная авария случилась вечером 30 октября в Грибановском районе: там погиб водитель автобуса и ранены десять его пассажиров.