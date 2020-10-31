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Воронежцы жалуются на ошибки в рассылках смс по тестам на коронавирус

В региональном департаменте здравоохранения обещают, что все недостатки исправят
Артем ИЛЬИН
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Рассылка смс по тестам на коронавирус пока налажена не идеально.

Рассылка смс по тестам на коронавирус пока налажена не идеально.

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Воронежцам начали рассылать смс-сообщения с результатами тестов на коронавирус. Это задумано для удобства людей – чтобы не создавать очереди в медучреждениях, которые могут привести к новому витку заражений.

Однако с колес эту работу безупречно наладить не получилось. В частности, горожане жалуются, что часто неясен конкретный адресат теста, допустим, когда результаты анализов ждут несколько членов одной семьи. А бывает, что смс приходит вообще не на тот адрес.

В региональном департаменте здравоохранения пояснили, что по закону о защите персональных данных в смс можно указывать только инициалы и дату рождения пациента. Сообщения, как утверждают медики, приходят на номер, которые тот или иной человек оставил во время записи на тест. В департаменте здравоохранения попросили с пониманием отнестись к возможным ошибкам, и заявили, что делают все, чтобы их предотвратить.

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