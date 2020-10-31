В Воронеже выложили видео затопленной после дождя дороги

Дорога после дождя превратилась в небольшое озеро. Фото: кадр с видео

В паблике «Мой и твой Воронеж» выложили видео последствий продолжительного, однако не такого уж сильного дождя, шедшего вечером 30 октября, на улице 121 Стрелковой Дивизии в Ленинском районе. Автор ролика утверждает, что снято оно было в районе дома № 11/1. За кадром видео слышен женский голос: «Дома новые, проблемы старые».

В мэрии вечером 30 октября дали традиционный комментарий по поводу последствий дождей:

- Муниципальные сети ливневой канализации прочищены и обслужены, но в низинах, куда вода стекает с больших территорий, потребуется определенное время, чтобы вода ушла. Осенью работа «ливневки» также осложняется большим количеством листьев, которые способны забить ее решетки. Комбинатам благоустройства в соответствии с прогнозом погоды накануне дождя дана команда максимально убрать все листья с проезжих частей, открыть ливнеприемники. Эта работа выполнялась предыдущие и дни и продолжится в выходные. Дело в том, что дождями листва очень быстро смывается в зону ответственности муниципалитета с других территорий, в частности, из дворов. В любом случае при прекращении дождя любое локальное подтопление исчезнет спустя короткое время. На проблемных местах, где сетей нет, в случае необходимости будет работать спецтехника.

Напомним, не так давно обслуживание «ливневки» отдали в ведение одной организации, ранее ею занимались несколько коммунальных предприятий. Однако от этого состояние улиц, особенно их проблемных участков, во время дождей, по сути, никак не изменилось.