В Воронеже пенсионерка лишилась 586 тысяч рублей, потому что очень хотела их сохранить

Разоблачить мошенников, звонящих по телефону, - каждый раз задача нелегкая. Фото: из архива «КП»

72-летняя жительница Ленинского района стала новой жертвой мошенников. Пенсионерку «развели» по старой схеме. Аферист позвонил ей и заявил, что со счета пожилой женщины вот-вот должны украсть деньги. И нет другого спасения для ее сбережений, как перевести накопления на другой, «безопасный».

Пенсионерка поверила, пошла в банк, сняла 586 тысяч рублей с вклада. И через платежный терминал в другом отделении перевела деньги на 14 разных номеров мобильных телефонов. Все это время мошенник морочил ей голову, обещая, что в конце концов ее кровные придут на тот самый «безопасный» счет. Когда переводить уже стало нечего, телефон афериста стал недоступен.

- Всего 30 октября зарегистрированы семь сообщений о мошенничествах и столько же – о кражах с банковских карт, - сообщили в региональном ГУ МВД . – Ущерб, нанесенный доверчивым жителям Воронежской области, составил около 1,5 миллиона рублей. Возбуждены уголовные дела по частям 2 и 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», а также части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Еще раз просим горожан: разъясняйте пожилым родственникам, что нельзя доверять звонкам незнакомцам, предлагающим куда-то переводить деньги под разными предлогами.