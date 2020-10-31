К расследованию страшного ДТП в Воронежской области подключилась прокуратура

Автобус после аварии. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

Ход расследования обстоятельств ДТП, в котором столкнулись рейсовый автобус «Сетра» и грузовик «Вольво» с полуприцепом, взяли на контроль в прокуратуре Грибановского района. На данный момент опрошены свидетели, назначены судебные медицинские экспертизы.

Напомним, авария случилась 30 октября в 20.20 недалеко от поселка Верхний Карачан Грибановского района. По предварительным данным, водитель автобуса, ехавшего из Борисоглебска в Москву, не уступил дорогу грузовику. В результате сам предполагаемый виновник аварии, 35-летний житель Борисоглебска, погиб. В аварии получили травмы десять пассажиров автобуса, их отвезли в больницу. 46-летний шофер грузовика в ДТП не пострадал.