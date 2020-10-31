Коронавирус в Воронежской области на утро 31 октября: новый антирекорд по заболевшим, 25 человек умерли

Число зараженных коронавирусом в Воронежской области неуклонно растет. Фото: Иван МАКЕЕВ

В федеральном оперативном штабе опубликовали статистику по заболеваниям коронавирусом в России на утро 31 октября.

В Воронежской области за последние сутки заразились COVID-19 298 человек. Это новый антирекорд и седьмое место по России. В тройке лидеров печального рейтинга Москва – 4952 новых заболевания, Санкт-Петербург – 854 и Московская область – 535. Больше зараженных за сутки, чем в нашем регионе, также в Нижегородской области (397), Архангельской (334) и Ростовской (313). Меньше всего подхвативших COVID-19 за сутки в Чечне (14 человек), Ненецком и Чукотском автономном округах (соответственно 11 и 2).

Среди наших соседей показатели по новым заболевшим значительно лучше, чем у нас. В Орловской области за прошедшие сутки заразились 127 человек, в Курской – 124, в Белгородской – 114, в Тамбовской – 93, в Липецкой – 86.

По смертям статистика областного и федерального оперативного штабов отличается. Причем коренным образом. В региональном дают цифру 25 умерших за сутки (всего жертв коронавируса в нашей области стало 456), а по данным федерального – их всего семь.

Если опираться на информацию федерального штаба, по этому самому страшному показателю наш регион делит 12-13 место с Краснодарским краем. Впереди Москва с 55 умершими, Санкт-Петербург (42), Костромская область (15), Ростовская и Нижегородская (по 13), Алтайский край и Иркутская область (по 10), Московская и Кемеровская область, а также Бурятия (по 9) и Красноярский край (8). В Курской области коронавирус унес жизни шести человек, в Орловской – двоих. Меньше всего смертей в Ярославской, Кировской и Сахалинской областях, а также в Ингушетии и Башкирии (по одной).

Оговоримся, что есть регионы, где летальных случаев за сутки не было. К примеру, у наших соседей - в Белгородской, Тамбовской и Липецкой областях.

Впрочем, есть и показатель, по которому Воронежская область – в передовиках. Это число выздоровевших, их за сутки в нашем регионе 431 человек по данным федерального штаба (региональный дает цифру еще больше – 554). Это четвертое место по России. Больше только в Москве – 3634, Ставропольском крае – 587 и Санкт-Петербурге – 441. Меньше всего победивших коронавирус за минувшие сутки в Чечне и Чукотском автономном округе (по три человека).

115 человек выздоровели в Орловской области, 109 – в Белгородской, 63 – в Курской, 57 – в Тамбовской, 48 – в Липецкой.

Оговоримся, что публикующиеся данные регионального оперативного штаба по противодействию коронавирусу отличаются от федеральных, потому что на более высоком уровне проходит перепроверка поступающей информации, бывает, что не все диагнозы подтверждаются. А в отдельных случаях данные на местах «свежее».