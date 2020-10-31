Стало известно, кто погиб в страшной аварии в Воронежской области

Из-за ДТП по дороге было невозможно проехать. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В полиции сообщили уточненные данные по страшной аварии, произошедшей вечером в пятницу, 30 октября, в Грибановском районе. Напомним, недалеко от поселка Верхний Карачан в 20.20 рейсовый автобус «Сетра», ехавший по маршруту Борисоглебск - Москва, врезался в грузовик «Вольво» с прицепом. Вскоре появилось видео аварии.

Стражи порядка выяснили, что к аварии привело то, что на перекрестке неравнозначных дорог при выезде на трассу Курск-Саратов водитель автобуса, ехавший по второстепенной, не уступил дорогу грузовику. В результате ДТП сам же его предполагаемый виновник погиб. Личность водителя автобуса установили. Это 35-летний житель Борисоглебска. 46-летний шофер «Вольво» в аварии не пострадал.

По первоначальной информации, в аварии были ранены девять человек, теперь оказалось, что получили травмы десять пассажиров. Их отвезли в больницу. Всего в автобусе ехали 13 человек. Детей и подростков младше 18 лет среди раненых нет.

Сотрудники Следственного комитета начали проверку. Имеются признаки преступления, касающегося оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, при организации пассажирских перевозок.

Всего 30 октября в Воронежской области случилось 129 ДТП, из них 102 – в Воронеже, 25 – в районах, два – на федеральных трассах. В шести авариях один человек погиб, 16 получили травмы. За превышение скорости оштрафованы 4428 водителей. Еще 602 были пойманы на езде на запрещающий сигнал светофора. 13 водителей задержали за то, что они управляли машинами, будучи пьяными.